Warszawa. Buspas na ul. Puławskiej oddany do użytku

Autobusy mają do dyspozycji prawie 64 kilometry wydzielonych pasów dla komunikacji miejskiej. Niektóre ulice dostępne są wyłącznie lub przede wszystkim dla autobusów. Takich odcinków jest ponad pięć kilometrów – informuje Zarząd Dróg Miejskich.

Najmłodszy buspas w stolicy wytyczony został w czerwcu 2020 w al. Solidarności od ul. Jórskiego do Łodygowej. Ma on ok. 1700 metrów długości.