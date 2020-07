Warszawa. Byłam na najdroższej jagodziance w mieście. Czy prawie 12 zł to nie przesada?

Znając smak domowych bułek, te sklepowe mijam szerokim łukiem. Sztuczne ciasto pełne aromatów, dżem zamiast świeżych jagód, a niekiedy nawet bułki z borówką amerykańską sprzedawane jako jagodzianki. To wszystko skutecznie zniechęciło mnie do wszelkich sklepowych wypieków.

Warszawa. "Luksusowa" jagodzianka chodliwym towarem

Jagodzianka, którą polecił mi szef, sprzedawana jest w cukierni Lukullus. Sam lokal nie wyróżnia się niczym specjalnym, no może poza rzucającą się w oczy żółtą fasadą. Przy pierwszej próbie kupienia jagodzianki okazało się, że może to nie być takie proste. O godzinie 16 na sklepowej półce nie było już żadnej.

Test jagodzianki za 12 zł. Szału nie było

Różnicę czuć za to w nadzieniu. To nie była bułka z jagodami, a jagody z odrobiną bułki. Już od pierwszego kęsa w ustach eksploduje smak jagód. Jagodzianka jest nimi tak wypełniona, że w przypadku mojej sztuki sok przesączył się przez ciasto i skapywał mi po rękach. Co ciekawe, mimo tak dużej ilości raczej kwaśnych owoców, jagodzianka nie jest ani za kwaśna, ani za słodka. Całość jest bardzo smaczna, ale mimo to na mnie nie wywarła większego wrażenia.