Warszawa. Canaletto pomoże w nauce. Jest konkurs dla nauczycieli

Stołeczny ratusz zachęca nauczycieli do wzięcia udziału w specjalnym projekcie. Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków przygotowało materiały, dzięki którym historia architektury Warszawy wyda się jeszcze ciekawsza. Do dyspozycji są praktyczne narzędzia, takie jak scenariusz, prezentacja czy podręcznik.

"Canaletto tkwi w szczegółach" to projekt, którego celem jest uwrażliwienie młodych ludzi na stołeczną historię oraz architekturę.

"W przejrzysty, a nieraz humorystyczny sposób, opisano dany temat, sylwetkę architekta czy malarza. Na stronie dostępny jest także podręcznik pt.: 'Canaletto tkwi w szczegółach'. Pierwsze 10 osób, które zgłoszą się do projektu, otrzyma egzemplarze podręcznika 'Canaletto tkwi w szczegółach' dla całej klasy. Przystąpienie do projektu zobowiązuje nauczyciela do przeprowadzenia minimum pięciu lekcji według scenariuszy zamieszczonych na stronie projektu" – podaje Karolina Gałecka z ratusza.