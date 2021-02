Warszawa. Chciał ukraść batony i bombonierki. Doszło do szarpaniny z ochroniarzem

Do zdarzenia doszło około godziny 17 w Warszawie. Do sklepu wszedł 34-letni mężczyzna, który chciał ukraść batony i bombonierki. Szybko wziął łup ze sklepowych półek i opuścił sklep nie płacąc za towar. Udał się na pobliski przystanek autobusowy. Zachowanie mężczyzny zauważył pracownik ochrony, który ruszył w jego kierunku. Kiedy zwrócił mu uwagę, złodziej rzucił się na ochroniarza. Doszło do szarpaniny. Pracownik ochrony nie dał za wygraną i zatrzymał mężczyznę. Na miejsce wezwano patrol policji. 34-latek został doprowadzony do wolskiej komendy.