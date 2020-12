Warszawa. "Chciał zabić policjantów". 23-latek próbował zdetonować auto przed komisariatem

- 23-latek, który próbował zdetonować auto przed jednym z komisariatów, został wyciągnięty z samochodu i obezwładniony. Z pewnością nie pałał on sympatią do nas. Sytuacja ta pokazuje, z jak olbrzymim hejtem ostatnio spotykają się policjanci – mówi nadkom. Sylwester Marczak.

Warszawa. "Cel miał jeden – zabicie jak największej liczny policjantów"

"Ostatnie tygodnie to niebywały hejt skierowany wobec policjantów. Mieliśmy do czynienia z groźbami, które były kierowane nie tylko do nich, ale również ich rodzin. Tym razem mamy jednak do czynienia z realnym zagrożeniem życia policjantów" – napisała w czwartek na Twitterze warszawska policja.