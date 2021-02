Warszawa. Chcieli ukraść auto. Pokrzywdzona "siłą zaczęła wypraszać napastników"

Stołeczna policja poinformowała we wtorek o niecodziennej sytuacji, podczas której kobieta, która miała stać się ofiarą przestępstwa, wykazała się niebywałą odwagą i umiejętnością logicznego myślenia w stresującej sytuacji.

Do zdarzenia doszło w walentynkową niedzielę. Z ustaleń śledczych wynika, że podejrzani mężczyźni przyjechali wówczas swoim oplem do podziemnego garażu w jednej z mokotowskich galerii handlowych. Chcieli ukraść pojazd, za którym wjechali na parking.

- Wykorzystując moment, że kierująca opuściła pojazd, otworzyli go i chcieli uruchomić, ale po chwili kobieta wróciła, gdyż pracownik ochrony poinformował ją, że to miejsce, do którego się wybierała, jest nieczynne – przekazał podkom. Robert Koniuszy z Komendy Stołecznej Policji.