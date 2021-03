Warszawa. Chcieli ukraść katalizator. Wpadli na gorącym uczynku

Do zdarzenia doszło w nocy. Policjanci patrolujący Wolę zauważyli stojącego w pobliżu samochodu mężczyznę, który nerwowo rozglądał się dookoła. Policjanci postanowili sprawdzić, co się dzieje. Spostrzegli leżącego pod saabem innego mężczyznę, który w ręku trzymał elektryczną piłę do cięcia metalu. Mężczyźni nie potrafili wytłumaczyć, co robią w tym miejscu. Okazało się, że saab był podniesiony na lewarku, a pod nim leżała latarka oraz wycięty katalizator.