Warszawa. Chcieli ukraść katalizator. Zatrzymani na gorącym uczynku

Policjanci z Woli zatrzymali na gorącym uczynku dwóch obywateli Gruzji podejrzanych o kradzież. Ich łupem padł katalizator o wartości ok. 10 tysięcy zł. Przy okradanej toyocie leżały narzędzia służące do przestępstwa. Mężczyznom grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności.

Warszawa. Policjanci zatrzymali podejrzanych o kradzież katalizatora Źródło: Policja , Fot: Policja