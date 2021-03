Warszawa. Chcieli wprowadzić na rynek 23 kg narkotyków. Dwóch 50-latków zatrzymanych

Sprawę prowadzili policjanci z wydziału do walki z przestępczością narkotykową KSP wraz z funkcjonariuszami wydziału do walki z terrorem kryminalnym i zabójstw przy wsparciu BOA KGP.

Z danych służb wynika, że na jednym z parkingów w okolicy Grodziska Mazowieckiego niedaleko Warszawy miało dojść do transakcji narkotykowej z udziałem dwóch 50-latków. Podejrzani zostali zatrzymani na gorącym uczynku podczas przystępowania do transakcji. Funkcjonariusze wraz z zatrzymanymi udali się do miejsca zamieszkania obu 50-latków.