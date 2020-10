Warszawa. Chodnik ogrodzony metalowym płotem. Trwa spór

O sprawie poinformował portal Onet. Od niedawna mieszkańcy osiedla Stara Miłosna w dzielnicy Wesoła nie mogą przejść chodnikiem wzdłuż ul. Jana Pawła II. Został on bowiem ogrodzony metalowym płotem. Ludzie chodzą po ulicy, tuż obok jadących samochodów, co jest niebezpieczne.

Sprawa ciągnie się od wielu lat. W 2003 r. zapadła decyzja o budowie nowej, asfaltowej drogi na dawnej ul. Torfowej, a obecnie ul. Jana Pawła II. Droga powstała, ale nikt z miasta nie pofatygował się do właściciela posesji nr 7, by wykupić od niego grunt pod chodnik – pisze portal.

Warszawa. W ten sposób chce dochodzić swoich praw

Pan Piotr, właściciel posesji przy ul. Jana Pawła II 7, najpierw próbował dogadać się z urzędnikami. Chciał, by miasto wykupiło od niego ten teren w pasie drogowym i zapłaciło za dotychczasowe bezumowne korzystanie z niego. Sprawa trafiła do sądu. Pan Piotr wygrał, a miasto zapłaciło kilkanaście tys. zł za pięć lat korzystania z jego gruntu. Potem jednak wszystko wróciło do punktu wyjścia.