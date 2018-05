Warszawa choruje na słupkozę. "Wyrastają jak grzyby po deszczu"

Dziennikarz Polsat News Wojciech Szeląg zauważył, że w Warszawie drogowcy masowo montują słupki w nieuzasadnionych miejscach. Temat ten budzi wiele kontrowersji wśród Warszawiaków. Natomiast drogowcy tłumaczą, że to wszystko dla bezpieczeństwa pieszych.

Wojciech Szeląg śmieje się w rozmowie z WawaLove, że nie jest zwolennikiem teorii spiskowych, ale zastanawia się kto czerpie materialne korzyści ze stawiania absurdalnej liczby słupków. - Są takie miejsca w Warszawie, gdzie drogowcy usuwają słupki raptem po pół roku, by wstawić nowe. Często słupki stawiane są absurdalnie blisko siebie i nawet gdy wystarczą dwa by uniemożliwić parkowanie auta, to i tak dodawany jest trzeci między nimi. Władze miasto bezsensownie wydają nasze pieniądze, szpecąc miasto i utrudniając życie mieszkańcom. Mogę stracić kilka dodatkowych minut na szukanie miejsca by zaparkować, ale wtedy dłużej pracuje silnik auta, w powietrzu jest więcej spalin. Tymczasem wciąż są ulice gdzie słupków nie ma i ludzie parkują poprawnie. Gdzie? Nie powiem, bo zaraz i tam pojawią się słupki - tłumaczy dziennikarz.