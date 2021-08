Warszawa. "Coś dobrego". Więcej miejsca w szafie, lepsze życie psiaków

Kolejna okazja na nowy start to wrzesień i powakacyjne powroty do obowiązków. W kolejnych tygodniach znów można się zmobilizować do porządków. A niepotrzebne, ale jeszcze bardzo atrakcyjne ubrania oddać na szczytny cel. Będą miały drugie życie, ucieszą kogoś, a przy okazji zrobią coś dobrego.