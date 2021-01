Warszawa. Czarna seria awarii grzewczych trwa. Teraz Ursynów

Już dziesięć dzielnic musiało przetrwać kryzys w dostawach ciepła do domów. Dla niektórych było to bardzo kłopotliwe - noce były naprawdę bardzo zimne, temperatura spadała nawet do minus 20 stopni Celsjusza.

Straż miejska jest w kontakcie z administratorami budynków z wyłączonym jest ogrzewaniem, a również z władzami dzielnic. Trzeba się bowiem liczyć z tym, że w niektórych miejscach może być konieczne przeniesienie mieszkańców do lokali zastępczych, by nie doszło do tragedii. Jak zapewniła Karolina Gałecka, rzeczniczka Urzędu m.st. Warszawy, strażnicy chodzą od drzwi do drzwi i pytają, czy nie trzeba pomocy.