Warszawa. Czarny Kot odbity. Koniec historii najdziwniejszej budowli

Powstał nawet fanpage o nazwie "Czarny Kot zostaje". "Od 2000 r. staramy się o prawne uregulowanie prawa do terenu poprzez przedłużenie umowy dzierżawy terenu, bądź jego wykup. Od kiedy w 2006 r. Prezydentem m.st. Warszawy została Hanna Gronkiewicz Waltz, nasze pisma były ignorowane bądź pozostawały bez odpowiedzi. W 2007 r. do postępowania przed Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego włączył się, znany z afery reprywatyzacyjnej, pełnomocnik dawnych spadkobierców działki sąsiadującej , adw. Robert N. Na terenie odzyskanym przez adw. Roberta N. ma stanąć biurowiec GREEN PROPERTY, którego budowa koliduje z naszym budynkiem, a na budowę którego zgodę wydała była już Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz Waltz. Jednocześnie sprawą reprywatyzacji działki pod budowę biurowca GREEN PROPERTY zajmuje się Komisja do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich" - pisali administratorzy.