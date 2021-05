Warszawa. Czarny Roman ożyje. Legendy w Teatrze Syrena

Warszawa. Czarny Roman ożyje. "Legendy warszawskie"w Teatrze Syrena

"Legendy warszawskie" to barwny, zabawny komediowy program teatralny, w którym twórcy, zainspirowani stołecznymi mitami, chcą opowiadać i o współczesnym, i o dawnym mieście. Monologi, skecze, piosenki, komediowe numery i scenki pantomimiczne powstały specjalnie po to, by dać widowni, wreszcie wpuszczonej do rozpaczliwie zamkniętych na czas pandemii teatrów, odrobinę szczęścia i radości.