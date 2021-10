Warszawa. "Czerwone miasteczko" przeciw "żółtemu" porozumieniu. Ma być 12 procent

- 4 października Ministerstwo Sprawiedliwości zaprosiło do swojej siedziby przedstawicieli kilku związków działających w sądach, które nie protestują w "czerwonym miasteczku", a ich uczestnictwo w "czerwonym marszu" ograniczyło się do kilkudziesięciu osób. W następstwie tego spotkania podpisano w nocy porozumienie, które przewiduje wszystko to, co już zostało wcześniej wywalczone - oświadczyli we wtorek przedstawiciele Biuro Rady Głównej Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP.