Warszawa. „Czipujcie, sterylizujcie, pilnujcie, dbajcie”. Apel do właścicieli zwierząt

To opiekun zwierzęcia jest prawnie odpowiedzialny za swojego podopiecznego i jego dobrostan, ale odpowiada też za szkody, do jakich dojść może za przyczyną zwierzęcia - przypomina stołeczny urząd. I operując danymi statystycznymi, zwraca uwagę na to, że z właściwą postawą, odpowiedzialnością właścicieli zwierząt nie jest jeszcze najlepiej.

Warszawa. Psy w stolicy można bezpłatnie zaczipować i wysterylizować. No i trzeba o nie dbać, by do schroniska trafiały tylko te, które niefortunnie zgubiły się właścicielom Źródło: WP