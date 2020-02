Warszawa. Czterech nastolatków zatrzymanych. Planowali zamach na jedną ze szkół?

Policjanci zatrzymali czterech nastolatków, którzy mogli przygotowywać zamach na jedną z warszawskich szkół. Z nieoficjalnych informacji wynika, że bardzo interesowali się zamachami terrorystycznymi, które miały miejsce na terenie USA.

- Mogę potwierdzić, że wydział do walki z terrorem kryminalnym i zabójstw Komendy Stołecznej Policji zatrzymał grupę osób, których działania mogły realnie zagrozić bezpieczeństwu uczniów jednej z warszawskich szkół - powiedział PAP aspirant sztabowy Mariusz Mrozek z Komendy Stołecznej Policji.

Nastolatkowie są w wieku od 15 do 17 lat. Pochodzą z Warszawy i jej okolic. - Na portalach społecznościowych obserwowali profile sprawców zamachów z Ameryki - wyjawił PAP wysoki rangą oficer znający szczegóły sprawy.

Czwórka młodych ludzi została zatrzymana w nocy z czwartku na piątek. Jeden z nich trafił już na mocy decyzji sądu do schroniska dla nieletnich, drugi jest pod nadzorem kuratora. Decyzje w sprawie pozostałych dwóch nastolatków jeszcze nie zapadły.

Namierzeni zostali w sieci - przez policjantów z wydziału do walki z cyberprzestępczością. Potem ich sprawa została przekazana do wydziału do walki z terrorem kryminalnym i zabójstw