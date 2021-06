Warszawa. Czternastolatkowie skuteczni w kradzieży "na policjanta". Wyłudzili 23 tysiące złotych

Jak poinformował podkomisarz Robert Koniuszy ze Stołecznej Komendy Policji, chłopcy trafili do policyjnej izby dziecka, a stamtąd na przesłuchanie do mokotowskiego wydziału do spraw nieletnich i patologii. Sprawa zostanie skierowana do sądu rodzinnego i nieletnich, który zadecyduje o ich dalszym losie. W przypadku dorosłych tego rodzaju przestępstwo zagrożone jest karą do 8 lat więzienia. Nieletni natomiast mogą trafić do zakładu poprawczego.