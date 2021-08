Warszawa. Cztery firmy chcą zaprojektować nowe Aleje Jerozolimskie. Drogowcy analizują oferty

Warszawa. Jak będą wyglądać Aleje Jerozolimskie?

Projekt ma dotyczyć całkowitej przebudowy Al. Jerozolimskich na odcinku od ronda Czterdziestolatka do ronda de Gaulle’a i dalej do wjazdu na wiadukt Mostu Poniatowskiego. Projekt powstanie w ścisłej koordynacji z PKP, które planują przebudowę tunelu kolejowego metodą odkrywkową oraz budowę nowej stacji w rejonie ulicy Nowy Świat. Inwestycja potrwa ok. trzech lat i będzie oznaczała wykopanie dołu w miejscu obecnych Alej Jerozolimskich.