Warszawa. Czy będzie pięciokrotna podwyżka kar za nieopłacone parkowanie?

Kwestia opłat za parkowanie była poruszana już w zeszłym roku m.in. przez dyrektora ZDM-u Łukasza Puchalskiego. Odpowiedź warszawskiego Urzędu Miasta nadeszła w maju, kiedy to zostało zapowiedziane urealnienie opłaty oraz rozszerzenie Strefy Płatnego Parkowania o kolejne dzielnice i stworzenie strefy śródmiejskiej w centrum miasta, w której będą obowiązywały wyższe stawki .

Warszawa za podniesieniem kar

Jak informuje portal "Transport-Publiczny", we wtorek, 28 lipca podczas sesji Komisji Infrastruktury rady Warszawy, członkowie poparli podniesienie kary za brak opłaty za parkowanie do 250 złotych. Obecnie obowiązuje kara w wysokości 50 złotych, jest to więc spora różnica. Jednak dla porównania – mandat za brak biletu w komunikacji miejskiej wynosi aż 266 złotych.