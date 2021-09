Warszawa. Czytelnia Słów i Dźwięków Elektra. Zagrają ludzie i nośniki

W Elektrze, nowej placówce kultury w Mazowieckim Instytucie Kultury przy Elektoralnej, gdzie na co dzień można przy kawie czytać i słuchać płyt, pojawią się muzycy we własnej żywej osobie. To będzie weekend, w którym nie nośniki dźwięku, a prawdziwa muzyka na żywo dostarczy słuchaczom wrażeń.