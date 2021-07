Warszawa. "Dama w pawich piórach" powróciła. Zaginęła w czasie wojny

Zanim utracone w czasie II wojny światowej obrazy powróciły do Muzeum Narodowego w Warszawie dzięki staraniom Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz współpracy z organami ścigania, były - jeszcze w trakcie okupacji - własnością Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie. Przepadły w wojennej zawierusze na wiele, wiele lat. Pojawiły się na rynku aukcyjnym w 2011 i 2013 roku. I trzeba było wielu starań, by dziś wróciły do spadkobiercy przedwojennej kolekcji TZSP, czyli do stołecznego Muzeum Narodowego.