Warszawa. Dawne smaki na Nowym Świecie przechodzą do historii. Tego z auta ministra nie widać

To w centrum stolicy, na Chmielnej, na Nowym Świecie, na Krakowskim Przedmieściu widać najlepiej postpandemiczny obraz gastronomii. Wystarczy się przespacerować. Do wynajęcia są lokale w doskonałej lokalizacji. Bo przecież warszawski Nowy Świat to ulica niezwykła: miejsce, gdzie możesz minąć o włos słynnego celebrytę, ludzi kultury i sztuki. Do lokalnych knajp prą turyści, a miejscowi, nieco kręcąc nosem na obcych, i tak lubią umówić się na biznesowe lub towarzyskie spotkanie na "Nowiku", choć tu najdrożej.