Warszawa. Debata pięciu prezydentów. Nowy układ na Zamku Królewskim

Prezydenci Polski, Litwy, Łotwy, Estonii i Ukrainy chcą nowej wspólnoty wschodniej Europy. Spotkanie, do jakiego doszło z okazji 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja, było okazją do podpisania deklaracji wzajemnej współpracy i rozmów na wiele tematów - od dostępu państw do szczepionki i sposobów na walkę z pandemią, do trudnej sprawy nieobecności w tym nowym rozdaniu Białorusi.