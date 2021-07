Warszawa. Detale i co dalej. Ozdoby z rozebranej kamienicy przy Hożej 9a w zbiorach architektonicznych ciekawostek

Sprawa wyburzenia wyglądała na szczęśliwie zmierzającą do finału, gdy okazało się, że uda się uzyskać symbiozę: dzielnica nie wyda pieniędzy na rozbiórkę, bo za tę pracę firma budowlana weźmie w dzierżawę działkę po oficynie, by składować na niej materiały budowlane potrzebne do prowadzenia budowy w bliskiej okolicy.