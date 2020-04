Warszawa. Dlaczego 19 kwietnia w stolicy zawyją syreny?

Ze względu na panującą w kraju epidemię, w tym roku wyjątkowo wolontariusze nie będą rozdawać mieszkańcom papierowych żonkil, symbolizujących pamięć, szacunek i nadzieję. Upamiętnienie tego ważnego w historii naszego miasta wydarzenia odbędzie się za to w sieci. W tym czasie hasło akcji "Łączy nas pamięć" nabiera zupełnie innego, a przez to szczególnego znaczenia. W związku z tym Muzeum POLIN przygotowało kilka sposobów przyłączenia się do tej niezwykłej inicjatywy bez konieczności wychodzenia z domu. Władze muzuem udostępniają szablon żonkila, który można można wydrukować i złożyć. Zdjęcie z kwiatem należy umieścić w mediach społecznościowych i oznaczyć hasztagami: #ŁączyNasPamięć i #AkcjaŻonkile. Oprócz tego dostępna jest również nakładka na zdjęcie profilowe na Facebooku z symbolem żonkila oraz datą powstania w getcie warszawskim. Będzie można także podzielić się w sieci specjalną rocznicową grafiką, która pojawi się 19 kwietnia w mediach społecznościowych Muzeum POLIN - na Facebooku, Instagramie i Twitterze.