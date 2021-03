Warszawa. Do likwidacji zostało tysiąc kopciuchów w mieszkaniach komunalnych

Stołeczny ratusz alarmuje, że do likwidacji zostało tysiąc kopciuchów w mieszkaniach komunalnych. Władze miasta nie wypowiadają się jednak na temat całkowitej liczby palenisk starego typu, które należy wymienić. Według szacunków stowarzyszenia Miasto Jest Nasze, liczba ta sięga kilkunastu tysięcy.

Jeszcze w czasie kampanii wyborczej w sierpniu 2018 roku obecny prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiadał likwidację wszystkich kopciuchów w stolicy do końca 2020 roku.

- Będziemy walczyć z kopciuchami. Do 2020 roku chcemy je zlikwidować i podłączyć nieruchomości do sieci gazowej. Będziemy dopłacać 100 proc. do podłączenia do sieci. Również za fazę projektową – mówił wówczas w czasie jednej z konferencji prasowych.

Jak podaje Polska Agencja Prasowa, rzeczniczka prasowa Urzędu Miasta Karolina Gałecka, przekazała, że "Warszawa w latach 2018-2020 zlikwidowała ponad tysiąc kopciuchów w mieszkaniach komunalnych".

Warszawa. Dotacje na wymianę kopciucha

Gałecka podała, że łącznie w latach 2017-2020 właściciele mieszkań otrzymali od miasta dotacje na likwidację w sumie 1 720 kotłów na paliwa stałe.

- Liczba już wymienionych w Warszawie z dotacją miasta to: 2017: 311; 2018: 416; 2019: 412; 2020: 581 – wymieniła.

Stolica na wymianę kopciuchów przeznaczyła w 2017 roku 2 195 751 zł, w 2018 – 2 992 483 zł, 2019 – 5 076 717 zł, zaś w roku ubiegłym – 15 089 287 zł. Z informacji ratusza wynika, że miasto łącznie w latach 2017-2020 wydało 25 354 239 zł.

Ratusz milczy jednak w kwestii tego, ile kopciuchów jeszcze zostało do wymiany w Warszawie. Rzeczniczka poinformowała jedynie, że w zasobach komunalnych łącznie do likwidacji pozostało ok. 1000 kopciuchów.

W samym tylko 2020 roku do Urzędu Miasta wpłynęło 1 912 wniosków w sprawie likwidacji kotła.

Warszawa. Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze odpowiada

Jednak zdaniem stowarzyszenia Miasto Jest Nasze w stolicy znajduje się w dalszym ciągu znacznie więcej kopciuchów niż podaje ratusz.

- Oceniamy, że w Warszawie jest wciąż do likwidacji kilkadziesiąt tysięcy kopciuchów. Są to jedynie szacunkowe dane. Dotąd nie udało się nam uzyskać od miasta dokładnych informacji na ten temat. Być może władze stolicy same nie wiedzą, ile jest kopciuchów do likwidacji – powiedziała rzecznik stowarzyszenia Marta Marczak. – Jedno jest pewne. Wymiana kopciuchów przebiega zbyt wolno – dodała.