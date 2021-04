Warszawa. Do szczepień na Stadionie Narodowym nie ma już kolejek. Zmiana organizacji

We wtorek w kolejce do szczepień w Szpitalu Narodowym w Warszawie ustawiały się tłumy ludzi . Na swoją kolej trzeba było czekać nawet kilkadziesiąt minut. - Ludzie przychodzą nie na swoją godzinę. Potem nie przestrzegają dystansu, tłoczą się, nie słuchają poleceń stewardów. Wchodzą jedna osoba na drugą. Jakby to była kolejka w mięsnym – mówił wówczas WP dr n. med. Artur Zaczyński, koordynator Szpitala Narodowego z CSK MSWiA.

Szpital Narodowy potwierdził, że we wtorek kolejki były większe niż zwykle. Pojawiły się doniesienia, że nagle dopisano do szczepienia ponad tysiąc osób. - Tu nie doszło do magicznego dopisania w zeszycie, tylko zwiększyliśmy pulę szczepień z dwóch do trzech tysięcy szczepień dziennie. Wszystko odbywa się zgodnie z procedurami, a związane jest ze zwiększonymi dostawami preparatów - wyjaśniała w rozmowie z WP Iwona Sołtys, rzeczniczka prasowa Szpitala Narodowego.