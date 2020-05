Warszawa. Do szkół przyszło tylko 5 proc. dzieci

W poniedziałek pierwszy raz od ponad dwóch miesięcy do szkoły poszli najmłodsi uczniowie. Rodzice deklarowali obecność ok. 10,5 proc. ogółu uczniów klas 1-3, czyli 4 766 dzieci. Do szkół przyszła połowa z nich.

Warszawa. Do szkół przyszło mniej dzieci, niż zadeklarowano [zdj. ilustracyjne] (PAP)