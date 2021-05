Warszawa. Dochody władz stolicy w pandemii. Kto zyskał, kto stracił

Wynika z nich, że prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski stracił ponad 36 tys. zł w pierwszym roku pandemii w porównaniu z rokiem 2019. Wówczas to jego roczne dochody wynosiły łącznie prawie 269 tys. zł. Składały się na to pensja prezydencka wynosząca ponad 151 tys. zł, wykłady na wyższej uczelni (ok. 46 tys. zł) i wpływy z wynajmu mieszkań, których jest właścicielem.