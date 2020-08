Warszawa dofinansowuje wymianę "kopciuchów". Pomogą kominiarze

"Walka ze smogiem to jeden z głównych priorytetów Warszawy. Oferujemy atrakcyjne dotacje dla mieszkańców, które pozwalają pokryć nawet całkowity koszt likwidacji tzw. 'kopciucha'. W tym celu porozumieliśmy się z kominiarzami. Będą oni przypominać mieszkańcom, że na jakość powietrza ma wpływ również to, czym ogrzewają dom lub siedzibę firmy, a przy okazji wspomną o miejskim dofinansowaniu" – podała Justyna Glusman, dyrektorka koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni w Warszawie.

Globalne zanieczyszczenie. Dotyka już nawet 90% ludzi

"Kominiarze będą zbierać dane o źródłach ogrzewania w lokalach, edukować o wpływie zanieczyszczeń powietrza na zdrowie mieszkańców, a także zachęcać warszawiaków do skorzystania z miejskiego programu dotacji do likwidacji tzw. „kopciuchów”. Ich zadaniem będzie również przypomnienie, jak ważna jest bezpieczna eksploatacja przewodów kominowych i wentylacyjnych" – tłumaczy Urząd Miasta.

"Miasto oferuje do 100 proc. dofinansowania na wymianę pieca – pod warunkiem, że wniosek o dotację złożymy do końca 2020 roku. W przyszłym roku dofinansowanie spadnie do 90 proc. kosztów wymiany pieca, a w 2022 roku do 70 proc. Osoby, które nie zawnioskują o dotację do końca 2022 roku, będą musiały pokryć koszt wymiany kopciucha w całości z własnej kieszeni" – zaznacza Karolina Gałecka.