Warszawa. Dokonali kilkunastu włamań na konta bankowe. Jest decyzja sądu

Służby otrzymały informacje o dwóch osobach, które przyszły do sklepu zwrócić wcześniej zakupiony towar. Chodziło o 20-latka oraz jego starszego o rok kolegę.

Warszawa. Policja znalazła karty lojalnościowe, gotówkę, telefony i elektronarzędzia

W toku śledztwa wyszło na jaw, że 20 i 21-latek, płacąc kartami podarunkowymi, zrobili zakupy w dyskoncie przy al. Krakowskiej. Natomiast po dokonaniu przestępstwa mężczyźni wybrali się do innego dyskontu, który należy do tej samej sieci handlowej i próbowali zwrócić tam zakupiony wcześniej sprzęt w zamian za gotówkę.

Z danych stołecznej policji wynika, że podejrzani od początku lutego tego roku dokonali co najmniej 9 nieautoryzowanych transakcji poprzez zakup 45 kart podarunkowych o łącznej wartości 9 000 złotych. Mężczyźni dokonywali także innych zakupów, płacąc cudzymi kartami.

Finalnie 20 i 21-latek usłyszą zarzuty dotyczące 13 włamań, do których doszło nie tylko na terenie Warszawy. Zatrzymani przyznali się do winy. Decyzją sądu najbliższe trzy miesiące mężczyźni spędzą w areszcie tymczasowym. Grozi im teraz do 10 lat więzienia.