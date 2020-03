Warszawa. Dopadli fałszywego policjanta. 34-latek za kratami

Warszawscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który próbował wyłudzić 24 tys. zł. Ofiarą miał być 91-latek, który był przekonany, że pomaga policji w schwytaniu zorganizowanej grupy przestępczej.

Plan był dobry, gorsze wykonanie. Mężczyzna zadzwonił do 91-latka i przekonał go do oddania 25 tys. zł. Starszy pan pewien był, że pomaga policji rozpracować groźną grupę przestępczą. Mężczyźni umówili się na spotkanie. 91-latek przyniósł reklamówkę szczelnie wypełnioną banknotami. Oszust był przekonany, że jego plan wypalił. W tym momencie do akcji wkroczyli policjanci, którzy przyłapali naciągacza na gorącym uczynku.