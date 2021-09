Warszawa. Dopadli ich w lesie. Zaskoczeni w "dziupli"

Najpierw z warszawskiej ulicy zniknęła kia. Policja zaczęła szukać skradzionego pojazdu. Operacyjne działania dały funkcjonariuszom podstawę do przypuszczeń, że samochód mógł być skradziony na części. Czynności naprowadziły tez na ślad osób, które najprawdopodobniej przyjęły auto do przechowania i demontażu. - Policjanci musieli działać bardzo szybko, przede wszystkim dlatego, by nie dopuścić do całkowitej rozbiórki samochodu - poinformowała nadkomisarz Joanna Węgrzyniak.