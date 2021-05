Warszawa. Dramat na Rakowieckiej. Człowiek spadł z czwartego piętra

Na miejscu pracowała policja. Funkcjonariusze usiłowali dotrzeć do szczegółów i ustalić okoliczności tragedii. Sprawa jest delikatna i za wcześnie na kompleksową ocenę sytuacji. Według informacji, do których udało się dotrzeć "Super Expressowi", mogło to być samobójstwo. Media ostrożnie łączą ten desperacki krok z czwartkowymi wydarzeniami w Agencji Bezpieczeństwa. W tym dniu wręczano nominacje i nadania stopni funkcjonariuszom ABW. Mogło jednak dojść do nieszczęśliwego wypadku, więc - jak uważa policja - na spekulacje jest zdecydowanie za wcześnie.