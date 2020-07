Warszawa. Drewniany dworek na Ursynowie przejdzie remont

Budynek zachował niemalże w całości oryginalną formę i znaczny stopień oryginalnej substancji, co czyni go cennym i rzadkim przykładem drewnianej architektury w Warszawie. Dom łączy w sobie elementy konstrukcji zrębowej i sumikowo-łątkowej. Wejście do niego prowadzi przez ganek z drewnianymi kolumnami, co nawiązuje do typowej architektury dworkowej.