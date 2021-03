Warszawa. Drezyny schodzą do podziemi. 25-tonowa "włoszka" potrzebna w metrze

- Zamówiliśmy nowe wagony do obsługi pasażerskiej, a prace na budowie wschodniego i zachodniego odcinka II linii metra nie zwalniają. Metro to jednak nie tylko budowa tuneli i stacji – w ramach zamówień uzupełniamy też pojazdy taboru pomocniczego wykorzystywane do prowadzenia prac konserwacyjnych w tunelach - poinformował Michał Olszewski, zastępca prezydenta m.st. Warszawy.