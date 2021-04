Warszawa. Drogowcy mają nowy sprzęt. Zapewni dokładniejsze pomiary oświetlenia

Jak podkreśla ZDM w komunikacie, ulica dobrze oświetlona, to nie tylko taka, na której lampy zapewniają uczestnikom ruchu odpowiednią widoczność . Cechuje się również tym, że latarnie np. nie świecą po oknach. Na ulicy nie może być zbyt ciemno, ale ze światłem nie można też przesadzić.

Warszawa. Cztery takie urządzenia w Polsce

W ostatnich dniach baza sprzętowa stołecznych drogowców wzbogaciła się o matrycowy miernik luminancji GL OPTICAM 4K TEC. To nowatorskie narzędzie pomiarowe warte jest ok. 140 tys. zł. Oprócz warszawskiego, w Polsce są tylko trzy takie urządzenia.

Nowy miernik wyróżnia się z jednej strony pełnym przystosowaniem do pomiarów w terenie, a z drugiej monochromatyczną matrycą cyfrową o wysokiej rozdzielczości (9 megapikseli), co przekłada się na wyższą liczbę komórek światłoczułych. Dzięki temu matryca podczas pomiarów zbiera z obiektywu pełniejszy zarejestrowany obraz rozkładu oświetlenia na jezdni - taki, który odpowiada odczuciu ludzkiego wzroku. To sprawia, że odzwierciedlane jest rzeczywiste natężenie światła.