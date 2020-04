Warszawa. Dron przewiózł próbki do badań na obecność SARS-CoV-2

W stolicy lot drona transportowego z zachowaniem szczególnych środków bezpieczeństwa możliwy był dzięki wykorzystaniu technicznych rozwiązań PAŻP - odbiorników ADSB zintegrowanych z systemem do koordynacji lotów bezzałogowych statków powietrznych PansaUTM.

- Pozwala to na uruchomienie usług z wykorzystaniem dronów, w tym związanych ze zwalczaniem skutków COVID-19, na terenie Polski. Dzisiejszy lot transportowy potwierdził funkcjonalność systemu PansaUTM, który umożliwia zarządzanie lotami dronów w polskiej przestrzeni powietrznej oraz ich bezpieczną separację od konwencjonalnego ruchu lotniczego" - powiedział prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Janusz Janiszewski.

Zdaniem Urzędu Lotnictwa Cywilnego taka forma przetransportowania próbek do testów świadczy o tym, że jesteśmy przygotowani nie tylko technologicznie, ale również legislacyjnie do bezpiecznych i innowacyjnych operacji lotniczych. Dzięki temu możemy wykorzystać drony do walki z epidemią koronawirusa. Przedsięwzięcie poprzedzone było lotami testowymi m.in. na poligonie Centralno-Europejskiego Demonstratora Dronów.