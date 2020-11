Warszawa. Drożeje wywóz śmieci. Taniej jest w Berlinie

Jak pisze "Business Insider", rodzina czteroosobowa w warszawskich blokach od marca 2020 płaciła za wywóz śmieci 65 zł. Wtedy był to wzrost z 37 zł, czyli o 76 proc. Ale w grudniu stawka znowu ma iść w górę. Będzie uzależniona od zużycia wody. Warszawiacy zapłacą 12,73 zł za m sześc. To przy średnim zużyciu wody około 3 m sześc. na osobę oznacza około 38 zł za osobę miesięcznie. W przypadku naszej przykładowej rodziny opłata wzrośnie z 65 zł do 152 zł miesięcznie, czyli aż o 135 proc. Pod warunkiem, że zużywa tylko 3 m sześc. na głowę.

Dlaczego ustalono opłatę za śmieci zależną od zużycia wody? W statystykach zużycia wody GUS podaje, że to aż 12 m sześc. na osobę. Tak wysoki rezultat to jednak efekt ukrywania, ile naprawdę osób zamieszkuje mieszkania wynajmowane czy własnościowe. Jeśli zarządcy nieruchomości poda się niską liczbę lokatorów, to niższy będzie też szereg opłat, w tym opłata do samorządu za wywóz śmieci. I ludzie w ten sposób "kombinują".