Warszawa. Druga linia metra obchodzi urodziny. Ma już pięć lat

W niedzielę druga linia metra obchodzi piąte urodziny. Linia M2 została otwarta dla pasażerów 8 marca 2015 r. Obecnie liczy dziesięć stacji, które można przejechać w 17 minut.

Druga linia metra odmieniła transport publiczny w Warszawie, bo pozwoliła dotrzeć do wielu gorzej skomunikowanych dotychczas atrakcji.

Metro stało się bezpośrednim środkiem transportu do takich miejsc jak Centrum Nauki Kopernik, Trakt Królewski, Muzeum Pragi, Teatr Powszechny, Teatr Rampa czy zoo. Dzięki niej można szybko dostać się na stadion, na którym organizowanych jest wiele wydarzeń, nie tylko sportowych. Z kolei stacja Centrum Nauki Kopernik prowadzi na Bulwary Wiślane, które są ulubionym miejscem wypoczynku dla warszawiaków i turystów.

Dziś przejazd całego odcinka z Woli, ze stacji Rondo Daszyńskiego na Pragę do stacji Trocka zajmuje ok. 17 minut.

Od dnia otwarcia odnotowano 186, 7 mln wejść do stacji linii M2. Rekordowym dniem był 19 listopada 2019 r., z liczbą 198 tys. wejść. Najwięcej odwiedzających - 38, 9 mln odnotowano na stacji Dworzec Wileński. Najmniej popularną stacją jest natomiast Centrum Nauki Kopernik z liczbą 11, 3 mln wejść.

Kolorowy odcinek centralny

Centralny odcinek drugiej linii metra zbudowano jako pierwszy, w centrum Warszawy. Jest osią wschód-zachód, do której dołączane są następne stacje. Przesiadka do pociągów linii M1 umożliwia dojazd na południe i północ Warszawy. Metro jest też dobrze skomunikowane z koleją. Komunikacja naziemna jest poprowadzona tak, aby zapewniała jak najlepszy dojazd do metra.