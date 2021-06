Warszawa. Drugi proces Kajetana P. Teraz odpowiada za napaść na psycholog

Kajetan P. to sprawca zbrodni, która wstrząsnęła kilka lat temu całą Polską. Bestialski mord na niewinnej kobiecie - trzydziestoletniej nauczycielce języka włoskiego - i spektakularna ucieczka na Maltę, skąd chciał zbiec do Afryki, by uniknąć sprawiedliwości, odbiły się szerokim echem. Szczegóły były drastyczne. W lutym 2016 roku Kajetan P. przyszedł na lekcję do mieszkającej na Woli lektorki. Zabił ją, odciął jej głowę i w torbie przetransportował zwłoki do wynajmowanego przez niego mieszkania. Podpalił lokal i uciekł z Polski. Szczątki kobiety w torbie odnaleźli strażacy, wezwani na akcję gaśniczą.