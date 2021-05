Warszawa. Drugi przewiert pod Wisłą. MPWiK rozpoczęło prace

Nowy układ przesyłowy jest alternatywą dla zniszczonego rurociągu położonego w tunelu pod Wisłą. Pod koniec sierpnia 2019 r. doszło do awarii dwóch kolektorów odprowadzających ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do leżącej na prawym brzegu Wisły oczyszczalni "Czajka". W efekcie nieczystości były zrzucane do rzeki. Druga awaria syfonu pod Wisłą, była bardzo poważna i spowodowała całkowite zniszczenie układu.