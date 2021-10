Warszawa. Drzemał na torach tramwajowych. Wstał zły i wyciągnął nóż

- Strażnicy wezwali wsparcie, a motorniczą poprosili o otworzenie drzwi do wagonu. Po wejściu do tramwaju ostrożnie podeszli do pobudzonego mężczyzny mając świadomość, że w każdej chwili mogą zostać zaatakowani. Agresywny pasażer nie reagował na wydawane polecenie i nie chciał opuścić pojazdu. Potwierdził, że ma nóż "tak jak każdy", ale nie chciał powiedzieć, gdzie go ukrył - relacjonują strażnicy.