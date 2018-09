Warszawa. Duszący smród w szkole

Dzieci ze szkoły podstawowej nr 4 w Ursusie nie mogą chodzić do swojej placówki, bo na korytarzu unosi się duszący zapach. Sanepid sprawdza sytuację w budynku.

Uczniowie nie są wpuszczani do szkoły podstawowej nr 4 w warszawskim Ursusie, bo panuje w niej nieprzyjemny duszący zapach - informuje TVN24.pl Jak dowiedzieli się dziennikarze tej stacji, to z powodu źle przeprowadzonego remontu. Decyzją Powiatowego Inspektora Sanitarnego, w czwartek budynek został zamknięty, a uczniowie chodzą na zajęcia do innych placówek.