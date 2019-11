Warszawa. Duża akcja policji na stołecznych ulicach. Więcej patroli w całym kraju

"Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego" - to hasło akcji, którą policja prowadzi w czwartek, 14 listopada na ulicach Warszawy i w całym kraju.

"Obydwie grupy uczestników ruchu drogowego brały udział w mniejszej liczbie wypadków. Co za tym idzie mniej osób zostało rannych a co najważniejsze, mniej poniosło śmierć. Mimo wszystko należy przypomnieć, że piesi to grupa niechronionych uczestników ruchu drogowego najbardziej zagrożona wypadkami" - czytamy w komunikacie policji.