Warszawa. Dwaj nastolatkowie podpalali altany śmietnikowe. Byli pijani

- Tam jeden z nich został przed wiatą i obserwował, czy nikt ich nie widzi, drugi z nich wszedł do środka przez otwór i tam zapalniczką podpalał śmieci. Kiedy jeden z kontenerów się zajął i ogień się rozprzestrzeniał, nastolatkowie biegli do drugiej wiaty śmietnikowej i postępowali w taki sam sposób – opisał zdarzenie podkom. Robert Koniuszy z KSP.

17- i 16-latek zostali zatrzymani chwilę później na terenie pobliskiego osiedla. Nastolatkowie nie przyznawali się do przestępstwa.

Warszawa. "Powiedział, że pożyczył zapalniczkę koledze"

- Jeden z nich miał przy sobie zapalniczkę. W komisariacie policji młodszy z podejrzanych powiedział funkcjonariuszom, że pożyczył zapalniczkę koledze, który wszedł do pomieszczenia, gdzie stały kontenery i podpalał je – dodał podkom. Koniuszy.

16-latek po zatrzymaniu trafił do policyjnej izby dziecka. Mundurowi przesłuchali go następnego dnia. Teraz o jego dalszym losie zadecyduje sąd rodzinny.

Natomiast 17-latek trafił do aresztu i usłyszał zarzuty, za co grozi mu nawet do 5 lat więzienia.