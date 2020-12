Warszawa. Dwie przedwojenne syrenki znów cieszą oczy. Zabytkowe napisy odnalezione i odnowione

Budynek został wzniesiony kilka lat przed wojną, projektantem był zasłużony warszawski architekt Juliusz Żórawski. To wtedy, po błyskawicznie zrealizowanej budowie obiektu - miasto potrzebowało placówek edukacyjnych, więc zrealizowało kilka takich obiektów, przeznaczając je na szkoły powszechne - ozdobiono go stylowymi napisami i wykwintnie zaprojektowanym sgraffiti. To dzieło sztuki musiało zniknąć po 1945 roku.