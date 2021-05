Warszawa. Dworek Pyzlów w dramatycznym stanie. Konserwator nie stawia krzyżyka

To przykry widok. Dom, nazywany trochę na wyrost dworkiem, położony w przedziwnym, do niedawna jeszcze wiejskim zakątku Warszawy tuż przy Wilanowskiej, lada chwila złoży się jak domek z kart i rozsypie w pył. Zrobi miejsce nowym, nacierającym już niemal ze wszystkich stron apartamentowcom. We wtorek tej zrujnowanej perle przyjrzały się służby konserwatorskie.